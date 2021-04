Advertising

sportli26181512 : D'Amico: 'Osimhen mi ricorda il primo Cavani': L'agente del giocatore: 'L'ambientamento in Serie A è difficile e al… - InterMagazine2 : OSIMHEN - L'intermediario D'Amico: 'Mi ricorda il primo Cavani, finora si è sentito solo il profumo, ma potrà fare… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'intermediario D'Amico: 'Mi ricorda il primo Cavani, finora si è sentito solo il profumo, ma potrà fare beni… - susydigennaro : RT @napolimagazine: OSIMHEN - L'intermediario D'Amico: 'Mi ricorda il primo Cavani, finora si è sentito solo il profumo, ma potrà fare beni… - Enzovit : D'Amico: ''Osimhen mi ricorda molto il primo Cavani'' -

Ultime Notizie dalla rete : Amico Osimhen

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuto Andrea D', agente e intermediario di mercato dell'affare. Parlando del suo assistito ha commentato questa prima stagione del centravanti a Napoli: "Sappiamo quanto è difficile l'ambientamento ...Andrea D', agente e intermediario di mercato per Victor, ha parlato ai microfoni di Radio Marte. '? Sappiamo quanto è difficile l'ambientamento nel campionato italiano, campioni del passato ..."A me ricorda molto il primo Cavani, però arrivato ancora più forte in Italia. A Palermo all'inizio Cavani faceva l'esterno offensivo" ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente e intermediario di mercato dell’affare Osimhen.