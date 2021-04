Dal neofascismo alla ‘ndrangheta passando per la strage di Bologna

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il prossimo 16 aprile si aprirà aun nuovo processo per la bomba del 2 agosto 1980stazione, che vedrà come principale imputato Paolo Bellini, ex di Avanguardia nazionale, accusato di concorso in. Con lui, per aver ostacolato le indagini, verranno giudicati l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia, amministratore di alcune palazzine in via Gradoli a Roma per conto del Sisde (il servizio segreto dipendente dal ministero dell’Interno), dove trovarono ospitalità due covi dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.