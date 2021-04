Da Quaglia-Gattuso a Ibra-Maresca | il calcio di strada rivive nel silenzio

(Di martedì 13 aprile 2021) Sembra di essere tornati ai tempi deldi, grazie a battibecchi e scambi di battute che ildei nostri stadi ci permette di godere Insomma, non siamo ancora arrivati al momento del “Chi segna vince” ma laè ormai tutta in discesa. Ed effettivamente proprio disi tratta in ogni senso, come quelche gli Over 30 giocavano da ragazzini dal pomeriggio alla sera. Non c’è dubbio che chiunque al mondo voglia rivedere al più presto stadi pieni, colorati e ribollenti di passione. Ma se c’è un piccolissimo, minuscolo privilegio nell’assenza di tifosi sugli spalti è quello che davvero ora è possibile carpire sfumature che mai avremmo potuto cogliere. E così scopriamo domenica dopo domenica come ildei professionisti sia più simile ...

Che ca**o vuoi ?!" Sampdoria - Napoli, il video dello lite Quagliarella -https://internapoli.it/wp - content/uploads/2021/04/.mp4 SE VUOI RESTARE SEMPRE AGGIORNATO VISITA IL ...Protagonisti Fabio Quagliarella e Rino. Alle continue indicazioni dell'allenatore azzurro ... Pronta la risposta di Rino: ' Oh, pensa a giocare e non rompere i c... Che c... vuoi? Pensa ...Sembra di essere tornati ai tempi del calcio di strada, grazie a battibecchi e scambi di battute che il silenzio dei nostri stadi ci permette di godere Insomma, non siamo ancora arrivati al momento de ...Il capitano blucerchiato guarda Gattuso e dice: "Stai facendo la telecronaca mister". La risposta non tarda ad arrivare: "Quaglia, che c'è? Pensa a giocare e non rompere i c....i. Che c....o vuoi".