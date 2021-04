Cucciolo di cane lanciato in corsa da un’auto | forse un terribile gioco di gente senza vergogna

(Di martedì 13 aprile 2021) Non si fermano le barbarie ai danni degli animali, con i cani spesso nel mirino delle follie degli esseri umani. Ieri undi una settimana circa, ancora con gli occhi chiusi, è stato abbandonato dopo essere statodaina Menfi (Agrigento), in una stradina di campagna. A ritrovarlo è stato un passante, che ha subito contattato l’Oasi Ohana, rifugio per cani abbandonati che sorge a Santa Margherita di Belice, nell’Agrigentino. A confermare l’agghiacciante dinamica è stata una prima visita veterinaria effettuata d’urgenza: il, ritrovato questa mattina immobile in mezzo alla carreggiata, manifestava dolore in ogni parte del corpo, una situazione perfettamente compatibile con un lancio mentre ancora l’auto era in marcia e confermata anche da qualche escoriazione. Il ...

