Covid, interrotte 2 feste a Napoli: trenta sanzionati tra cui 15 spagnoli in Erasmus (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due feste, trenta persone tra cui 15 studenti spagnoli in Erasmus. Gli agenti della Polizia di Stato hanno interrotto una festa in strada ieri sera in piazzetta Arcangelo Scacchi, nel centro storico di Napoli. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del Commissariato Decumani, con il supporto dei Nibbio e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno sorpreso sul posto 15 persone tra i 18 e i 48 anni intente a festeggiare un compleanno, multandole per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Nella stessa serata, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Luigi Settembrini per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti ...

