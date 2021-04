Copasir: Mattarella, dietro il silenzio il rispetto delle prerogative istituzionali (2) (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - Nel caso specifico quindi si è presenza di un tema che rientra nell'ambito dell'attività parlamentare di controllo e dei rapporti tra partiti in generale e tra quelli di maggioranza e opposizione in particolare. E' materia perciò sulla quale debbono pronunciarsi i presidenti delle Camere, come è avvenuto, e rispetto alla quale le forze politiche debbono ricercare un'intesa. Un obiettivo che naturalmente Mattarella auspica che possa essere raggiunto al più presto, anche perchè, come detto, la questione è particolarmente delicata, sia per l'argomento in sè, sia per i dossier aperti, ultimo la vicenda del passaggio di segreti Nato alla Russia sulla quale è aperta un'inchiesta. Nessuna presa di posizione pubblica quindi da parte del Capo dello Stato, ma dall'"arbitro imparziale" che conta sull'aiuto dei giocatori, potrebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - Nel caso specifico quindi si è presenza di un tema che rientra nell'ambito dell'attività parlamentare di controllo e dei rapporti tra partiti in generale e tra quelli di maggioranza e opposizione in particolare. E' materia perciò sulla quale debbono pronunciarsi i presidentiCamere, come è avvenuto, ealla quale le forze politiche debbono ricercare un'intesa. Un obiettivo che naturalmenteauspica che possa essere raggiunto al più presto, anche perchè, come detto, la questione è particolarmente delicata, sia per l'argomento in sè, sia per i dossier aperti, ultimo la vicenda del passaggio di segreti Nato alla Russia sulla quale è aperta un'inchiesta. Nessuna presa di posizione pubblica quindi da parte del Capo dello Stato, ma dall'"arbitro imparziale" che conta sull'aiuto dei giocatori, potrebbero ...

