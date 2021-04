Casa Bianca annuncia accordi con Messico, Honduras e Guatemala (Di martedì 13 aprile 2021) La Casa Bianca annuncia accordi con Messico, Guatemala e Honduras per fronteggiare l’emergenza migranti al confine. La portavoce della Casa Bianca ha affermato che gli USA stanno lavorando con i paesi centroamericani l per aumentare la presenza militare al confine, sperando di scoraggiare i migranti a mettersi in cammino. Casa Bianca annuncia accordi con paesi Leggi su periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Laconper fronteggiare l’emergenza migranti al confine. La portavoce dellaha affermato che gli USA stanno lavorando con i paesi centroamericani l per aumentare la presenza militare al confine, sperando di scoraggiare i migranti a mettersi in cammino.con paesi

