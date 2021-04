Calcio: Zoff, ‘bello riavere pubblico allo stadio, sarebbe bel segnale’ (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – “E’ chiaro che rivedere un po’ di pubblico allo stadio farebbe un enorme piacere a tutti ma sarebbe stupido correre rischi. Io non sono un tecnico e mi fido di chi dovrà prendere la decisione”. Lo dice l’ex ct della Nazionale Dino Zoff in merito alla presenza del pubblico all’Olimpico in occasione dei prossimi Europei di Calcio, con il Governo chiamato a prendere una decisione definitiva nei prossimi giorni. “Siamo ancora in una fase delicata -prosegue il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982 all’Adnkronos-. Penso però che l’11 giugno con l’accelerazione nella campagna vaccinale la situazione sarà molto migliore e che ritrovare la normalità anche nello sport sarebbe un segnale importante”. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – “E’ chiaro che rivedere un po’ difarebbe un enorme piacere a tutti mastupido correre rischi. Io non sono un tecnico e mi fido di chi dovrà prendere la decisione”. Lo dice l’ex ct della Nazionale Dinoin merito alla presenza delall’Olimpico in occasione dei prossimi Europei di, con il Governo chiamato a prendere una decisione definitiva nei prossimi giorni. “Siamo ancora in una fase delicata -prosegue il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982 all’Adnkronos-. Penso però che l’11 giugno con l’accelerazione nella campagna vaccinale la situazione sarà molto migliore e che ritrovare la normalità anche nello sportun segnale importante”. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Zoff Inter, Handanovic nella storia: eguaglia Bordon come presenze Non solo tricolore, Bordon infatti è stato per due volte campione del mondo, la prima da giocatore nel 1982 come riserva di Dino Zoff , la seconda da preparatore dei portieri con Marcello Lippi nel ...

13 aprile 1941 - Nasce 'Scaramazòn', portiere del Rimini che andrà a rimpiazzare Zoff Qui nel 1956, quando ha 15 anni, viene notato e ingaggiato dalla Rimini Calcio , che allora milita ... A Udine, Galassi viene chiamato a sostituire Dino Zoff passato al Mantova. In terra friulana ...

Inter, Handanovic nella storia: eguaglia Bordon come presenze Milano, 13 aprile 2021 – Samir Handanovic ancora una volta nella storia dell’Inter. Il portiere nerazzurro, con la partita di Cagliari, ha infatti raggiunto Ivano Bordon come maggior numero di presenz ...

