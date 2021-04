«Bella ciao», l’addio di Sarajevo a Jovan Divjak, il generale giusto (Di martedì 13 aprile 2021) Come sarebbero stati i funerali di Jovan Divjak senza il Covid a Sarajevo? Le strette di mano e gli abbracci ricevuti negli anni, passeggiando per le vie del centro, si sarebbero moltiplicati. Ci sarebbe stata una folla ancora più grande, triste, ma orgogliosa di onorare il cittadino più amato. Nessuno come lui. La folla c’è stata e le regole sono state rispettate. Niente abbracci e lacrime, soffocate dalla compostezza che distingue i cittadini di Sarajevo nel dolore. Un collegamento virtuale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 13 aprile 2021) Come sarebbero stati i funerali disenza il Covid a? Le strette di mano e gli abbracci ricevuti negli anni, passeggiando per le vie del centro, si sarebbero moltiplicati. Ci sarebbe stata una folla ancora più grande, triste, ma orgogliosa di onorare il cittadino più amato. Nessuno come lui. La folla c’è stata e le regole sono state rispettate. Niente abbracci e lacrime, soffocate dalla compostezza che distingue i cittadini dinel dolore. Un collegamento virtuale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

