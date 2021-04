Bando a Rimini: più contratti e stage per donne vittime violenza (Di martedì 13 aprile 2021) RIMINI – Contributi alle aziende della Provincia di Rimini che investono sul lavoro femminile e offrono stage e tirocini a donne vittima di violenza. È stato presentato oggi il bando “Welfare aziendale” promosso dalla Provincia nell’ambito del progetto “Lavoro, Libere tutte” volto a valorizzare l’occupazione femminile. L’obiettivo è quello di fornire un supporto, tramite contributi a fondo perduto, per un totale di 15.000 euro, a quelle imprese che daranno attuazione entro il 2021 a interventi di welfare aziendale. Attraverso “Lavoro, Liberi tutte” si è riusciti negli ultimi anni “a costruire una rete che coinvolge tutti i Comuni del territorio ma non solo, associazioni e categorie, attorno al tema delle pari opportunità- spiega il presidente della Provincia Riziero Santi– quanto presentiamo oggi è molto attuale, in un momento dove per la pandemia cambia infatti modo di lavorare, la vita delle persone, le relazioni dentro le imprese e in una situazione come questa è più penalizzata la donna e il lavoro al femminile”. Così, “con questo bando semplicemente cerchiamo di indirizzare le imprese a una attenzione a questi cambiamenti e poterli gestire nel migliore dei modi”, prosegue Santi. “Gli effetti della crisi sanitaria, purtroppo, si dilateranno nel breve e medio periodo con nuove esigenze e modelli nel bilanciamento vita-lavoro, come ha già evidenziato il periodo di smart working”, osserva. In questo contesto quindi “abbiamo proposto, come Provincia, un contributo anche di piccola entità- conclude- ma che possa fare la differenza, per quelle piccole imprese del nostro territorio che sapranno attuare iniziative di welfare aziendale”. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) RIMINI – Contributi alle aziende della Provincia di Rimini che investono sul lavoro femminile e offrono stage e tirocini a donne vittima di violenza. È stato presentato oggi il bando “Welfare aziendale” promosso dalla Provincia nell’ambito del progetto “Lavoro, Libere tutte” volto a valorizzare l’occupazione femminile. L’obiettivo è quello di fornire un supporto, tramite contributi a fondo perduto, per un totale di 15.000 euro, a quelle imprese che daranno attuazione entro il 2021 a interventi di welfare aziendale. Attraverso “Lavoro, Liberi tutte” si è riusciti negli ultimi anni “a costruire una rete che coinvolge tutti i Comuni del territorio ma non solo, associazioni e categorie, attorno al tema delle pari opportunità- spiega il presidente della Provincia Riziero Santi– quanto presentiamo oggi è molto attuale, in un momento dove per la pandemia cambia infatti modo di lavorare, la vita delle persone, le relazioni dentro le imprese e in una situazione come questa è più penalizzata la donna e il lavoro al femminile”. Così, “con questo bando semplicemente cerchiamo di indirizzare le imprese a una attenzione a questi cambiamenti e poterli gestire nel migliore dei modi”, prosegue Santi. “Gli effetti della crisi sanitaria, purtroppo, si dilateranno nel breve e medio periodo con nuove esigenze e modelli nel bilanciamento vita-lavoro, come ha già evidenziato il periodo di smart working”, osserva. In questo contesto quindi “abbiamo proposto, come Provincia, un contributo anche di piccola entità- conclude- ma che possa fare la differenza, per quelle piccole imprese del nostro territorio che sapranno attuare iniziative di welfare aziendale”.

