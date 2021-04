Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 12 aprile 2021

(Di martedì 13 aprile 2021): idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Fuggitiva ha totalizzato in media 5078 spettatori, 20.79% di share; su Canale5 la puntata de L’Isola dei Famosiha avuto 3440 spettatori (19.94%). Il film Fast & Furious 5 su Italia1 ha avuto 1540 spettatori (6.62%); su Rai2 il film Troppo Napoletano si è portato a casa 1100 spettatori (4.32%), la puntata di Report su Rai3 ha interessato 3066 spettatori (12.07%). Su Rete4 la puntata del programma Quarta Repubblica ha totalizzato 1007 spettatori (4.81%), mentre il film Black Rain – Pioggia Sporca su La7 ne ha avuti ...

Risale il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La fiction Rai1 vince la serata. Tutti idella giornata di ...Tv,DayTime Pomeriggio, 12 aprile Oggi è un Altro Giorno: 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. La Vita in ...A confermarlo è il consenso di pubblico, quantificabile con gli ascolti. I dati del 12 aprile hanno decretato il successo di Rai1 con La Fuggitiva, che ha appassionato 5.079.000 spettatori pari ...La fuggitiva contro L’Isola dei Famosi 2021. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 12 aprile 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli in ...