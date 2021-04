“Arriva lui”. Amici 20, colpaccio di Maria De Filippi. E arriva direttamente dalla Rai (Di martedì 13 aprile 2021) L’attesa sta per terminare. Raimondo Todaro è pronto a sbarcare ad Amici. Grande colpo per Maria De Filippi che è riuscita a mettere le basi per questo inedito incrocio televisivo fra Amici e Ballando con le stelle, fra il talent show più visto e più famoso della televisione italiana e il programma con protagonista una gara di ballo fra celebrità. Todari avrà un compito molto importante. Infatti dovrà giudicare nel corso del day time di Amici (in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e donne) una gara di ballo fra i ragazzi del talent show della De Filippi. Per Raimondo Todaro Amici vuol dire anche famiglia, poiché la sua ex moglie – Francesca Tocca – è nel cast di Amici come professionista da anni. Lei e Todaro si sono sposati nel 2014 e hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) L’attesa sta per terminare. Raimondo Todaro è pronto a sbarcare ad. Grande colpo perDeche è riuscita a mettere le basi per questo inedito incrocio televisivo frae Ballando con le stelle, fra il talent show più visto e più famoso della televisione italiana e il programma con protagonista una gara di ballo fra celebrità. Todari avrà un compito molto importante. Infatti dovrà giudicare nel corso del day time di(in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e donne) una gara di ballo fra i ragazzi del talent show della De. Per Raimondo Todarovuol dire anche famiglia, poiché la sua ex moglie – Francesca Tocca – è nel cast dicome professionista da anni. Lei e Todaro si sono sposati nel 2014 e hanno ...

