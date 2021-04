What if…? – Arrivano i Guardiani del Multiverso: ecco le anticipazioni (Di lunedì 12 aprile 2021) What if…? è una serie animata ambientata nel Marvel Cinematic Universe prevista in uscita quest’anno sulla piattaforma streaming Disney Plus (abbonati QUI). Come suggerisce il titolo (E se…?), la serie mostrerà un’alternativa degli eventi che abbiamo visto nei film del MCU. Un primo teaser trailer della serie. What if…? e il Multiverso Photo credit: dal webIl Multiverso, ovvero la presenza di più universi paralleli separati dallo spazio e dal tempo, verrà introdotto nel MCU. Questo è chiaro da quando si conosce il titolo del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness (cioè nel Multiverso della pazzia), previsto in uscita nel 2022. Inoltre, anche da qualche anticipazione sul prossimo film di Spider-Man si può intuire la presenza di più universi. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021)? è una serie animata ambientata nel Marvel Cinematic Universe prevista in uscita quest’anno sulla piattaforma streaming Disney Plus (abbonati QUI). Come suggerisce il titolo (E se…?), la serie mostrerà un’alternativa degli eventi che abbiamo visto nei film del MCU. Un primo teaser trailer della serie.? e ilPhoto credit: dal webIl, ovvero la presenza di più universi paralleli separati dallo spazio e dal tempo, verrà introdotto nel MCU. Questo è chiaro da quando si conosce il titolo del film Doctor Strange in the Multiverse of Madness (cioè neldella pazzia), previsto in uscita nel 2022. Inoltre, anche da qualche anticipazione sul prossimo film di Spider-Man si può intuire la presenza di più universi. Nel ...

