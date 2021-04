Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Samantha Mason (Di lunedì 12 aprile 2021) Il giorno 8 marzo 2021 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 9 di Vite al limite con protagonista Samantha Mason. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che oltre ad aver raggiunto l’incredibile peso di 441 kg (quasi mille libbre!) si è trasformata anche in una star dei social con il nome di Vanilla Hippo, prima guadagnando con video in cui mangia (e quindi aggravando la sua posizione) e dopo come star di Tik Tok. Inizialmente non si riesce nemmeno a trovare un’ambulanza abbastanza capiente da trasportarla in ospedale; successivamente gran parte dei problemi vengono superati grazie alla collaborazione del dottor Now con un secondo specialista in chirurgia bariatrica, il dottor Amir ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 aprile 2021) Il giorno 8 marzo 2021 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 9 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che oltre ad aver raggiunto l’incredibile peso di 441 kg (quasi mille libbre!) si è trasformata anche in una star dei social con il nome di Vanilla Hippo, prima guadagnando con video in cui mangia (e quindi aggravando la sua posizione) e dopo come star di Tik Tok. Inizialmente non si riesce nemmeno a trovare un’ambulanza abbastanza capiente da trasportarla in ospedale; successivamente gran parte dei problemi vengono superati grazie alla collaborazione del dottor Now con un secondo specialista in chirurgia bariatrica, il dottor Amir ...

