Vaccini in Toscana, in arrivo 136 mila dosi tra Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson: il cronoprogramma (Di lunedì 12 aprile 2021) Per la prima volta previsto Pfizer anche per gli estremamente vulnerabili: 17mila dosi a chi ha gravi patologie o disabilità, prioritariamente di età compresa tra i 70 e i 79 anni. E sulle riaperture il presidente della Regione indica una data simbolica: "Il 25 aprile potrebbe essere il giorno della svolta" Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 12 aprile 2021) Per la prima volta previstoanche per gli estremamente vulnerabili: 17a chi ha gravi patologie o disabilità, prioritariamente di età compresa tra i 70 e i 79 anni. E sulle riaperture il presidente della Regione indica una data simbolica: "Il 25 aprile potrebbe essere il giorno della svolta"

Advertising

Donzelli : Nei panni di #Giani non so se sbraiterei sparando numeri sui #vaccini rimediando altre figuracce. Perché la Regione… - TgrRaiToscana : Vaccini, in Toscana giovedì arriva Johnson & Johnson - rep_firenze : Il dirigente dell’Ars toscana: “A fine maggio grazie ai vaccini i contagi in calo” [di Michele Bocci] [aggiornament… - infoitsalute : Vaccini, in arrivo in Toscana questa settimana oltre 136mila dosi - luciabruno113 : RT @iltirreno: Coronavirus in Toscana, vaccini: Giani fa il punto della situazione. Contagi: scendono a 58 i comuni con dati da zona rossa… -