Trentino, sospese seconde dosi AstraZeneca al personale scolastico (Di lunedì 12 aprile 2021) In Trentino da mercoledì 14 aprile massima priorità agli anziani per quanto concerne il vaccino anti-Covid-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 aprile 2021) Inda mercoledì 14 aprile massima priorità agli anziani per quanto concerne il vaccino anti-Covid-19. L'articolo .

Advertising

GiuLuk : @ApssTn In Lombardia vaccinazioni sospese ad eccezione di quelli già prenotati. In Trentino, con il 5% degli abitan… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: +++ #Vaccinazioni, prima gli #anziani. Anche in Trentino si procederà per classi di età: prima over 80 e over 70 e poi… - TgrRaiTrentino : +++ #Vaccinazioni, prima gli #anziani. Anche in Trentino si procederà per classi di età: prima over 80 e over 70 e… - AgenziaOpinione : APSS TRENTINO * COVID: « SOSPESE LE VACCINAZIONI PER PERSONALE SCOLASTICO E FORZE DELL’ORDINE, RICALENDARIZZATE DA… -