Sit - in IoApro:Fiano, Pd al lavoro per dare risposte (Di lunedì 12 aprile 2021) "Il Paese deve riaprire e lo deve fare nella massima sicurezza. Non c'è altro modo per poter avviare la ripresa di cui abbiamo bisogno senza pagare pesanti prezzi per la salute dei cittadini. Gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) "Il Paese deve riaprire e lo deve fare nella massima sicurezza. Non c'è altro modo per poter avviare la ripresa di cui abbiamo bisogno senza pagare pesanti prezzi per la salute dei cittadini. Gli ...

Scontri a Roma per IoApro: petardi e lancio di oggetti contro la polizia. In piazza anche Casapound Controlli a Roma Termini, 13 bloccati Tredici persone dirette al sit in organizzato da IoApro sono state bloccate dalle forze dell'ordine alla Stazione Termini e identificate. Secondo quanto si ...

Sit in IoApro: lancio petardi e oggetti verso agenti Agenzia ANSA Salvini e Casa Pound in sinergia eccitano i ristoratori. Scontri a Roma Le parole ambigue di Salvini, per cui “la scienza è scienza e se ci sono le condizioni bisogna riaprire” e il supporto organizzativo di Casa Pound, fascioleghsta il primo e nazifascisti i secondi, si ...

"Io Apro", manifestazione non autorizzata ristoratori ad alta tensione Ristoratori e vari movimenti autonomi ancora in piazza per un sit in che non è stato autorizzato. Piazza Montecitorio e dintorni completamente interdette dalle forze dell'ordine schierate in tenuta ...

