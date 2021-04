Serie A, Benevento-Sassuolo 0-0 (LIVE) (Di lunedì 12 aprile 2021) Serie A, il programma e i risultati di lunedì 12 aprile. Benevento-Sassuolo completa la trentesima giornata. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di lunedì 12 aprile. Benevento-Sassuolo completa la trentesima giornata di campionato. Serie A, i risultati di lunedì 12 aprile Di seguito i risultati di Serie A di lunedì 12 aprile, sfide valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Benevento-Sassuolo 0-0 Pallone Serie ASerie A, Benevento-Sassuolo LIVE Benevento-Sassuolo 0-0 Marcatori: Benevento (3-5-2): ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021)A, il programma e i risultati di lunedì 12 aprile.completa la trentesima giornata. ROMA –A, il programma e i risultati di lunedì 12 aprile.completa la trentesima giornata di campionato.A, i risultati di lunedì 12 aprile Di seguito i risultati diA di lunedì 12 aprile, sfide valide per la trentesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)0-0 PalloneA,0-0 Marcatori:(3-5-2): ...

Advertising

hacker_ec : Italia Serie A: Benevento vs Sassuolo ???????? http://77.247.109.94/hls/T1.m3u8?SBN SERIE A LIVE HD ????… - nfl26278913 : Benevento vs Sassuolo | Serie A Trasmissione in diretta - Sportstvlive16 : Benevento vs. Sassuolo, How to watch Benevento vs. Sassuolo Stream, Soccer Italian Serie A Match scores.… - SkySport : Cominciata #BeneventoSassuolo: segui qui il LIVE - kicker_ITA : Benevento Calcio - Sassuolo Calcio -:- (0:0) Beginn 1. Halbzeit #SAS -