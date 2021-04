Salvini attacca Speranza: 'Record negativi sulla pandemia? Chiedete a lui, ha trovato il tempo anche per un libro' (Di lunedì 12 aprile 2021) 'Se abbiamo i Record negativi a livello continentale, qualcosa non ha funzionato. Chiedete al ministro Speranza che ha trovato anche il tempo di scrivere un libro , poi ritirato per vergogna'. Matteo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) 'Se abbiamo ia livello continentale, qualcosa non ha funzionato.al ministroche haildi scrivere un, poi ritirato per vergogna'. Matteo ...

