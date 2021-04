Sacchi è sicuro | “Complimenti a Conte e all’Inter | Scudetto già vinto”

(Di lunedì 12 aprile 2021) “, e: sono un estimatore di Antonio, ma considero questogià, sto già pensando al futuro. Lui ha le qualità per superare l’esame dell’Europa e del mondo. Sta facendo un capolavoro, ha dato mentalità vincente a una squadra che non vinceva da tanti anni, ha trasmesso valori morali a tutto il gruppo, sul piano tecnico ha portato una copertura difensiva impeccabile, fulminanti ripartenze, una buona organizzazione tra i reparti“. Queste le parole di Arrigo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sull’Inter, prima in classifica con un distacco di undici punti dal Milan, seconda forza del campionato. Poi ancora: “Ora serve un salto di qualità, perché ci sono vittorie che vanno sugli almanacchi e vittorie che ...

... è stato moltoin tutta la partita. Nel primo tempo c'è stato un pestone in area di Colley ... Per Marelli, infine, corrette anche le valutazioni diin Fiorentina - Atalanta , compreso il ...... raccogliendo una decina didella spazzatura colmi di rifiuti abbandonati . "La cura di ... "Ora sono necessari interventi per rendere il patrimonio verde più accessibile, conosciuto e. ...“Complimenti all’Inter, e complimenti a Conte: sono un estimatore di Antonio, ma considero questo scudetto già vinto, sto già pensando al futuro. Lui ha le qualità per superare l’esame dell’Europa e d ...E’ questo il vero salto di qualità, ma sono sicuro che Antonio riuscirà a farlo perché è un ragazzo intelligente, che ha conoscenze e sa ascoltare”.