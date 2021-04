(Di lunedì 12 aprile 2021) Si intitola "Young Champ" ed è la prima canzone rap di, attaccante olandese attualmente in forza al Galatasaray. L’ex giocatore anche di Liverpool e Ajax sembra essere intenzionato ad aprire una nuova carriera durante e dopo quella calcistica.In queste ore, il classe 1986 ha deciso di pubblicizzare la sua nuova hit, in un genere nel quale già altri colleghi si erano specializzati.starebbe provando quindi una nuova carriera nonostante quella attuale sia comunque di grande successo e lo vede protagonista ancora anche in Nazionale.Nel video della sua canzone, il giocatore appare solamente nelle battute iniziali mentre si trova sopra un cyclette, mentre è protagonista di tutto il resto della clip la nota modella Selma Omari.Molte le reazioni che la hit e il filmato hanno suscitato nei fan del giocatore e nei tifosi del ...

ItaSportPress : Ryan Babel dal calcio al rap: pubblicato il primo singolo - -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo, attaccante del Galatasaray, si lancia nel rap, con la sua prima canzone : Young Champ . L'ex Ajax e Liverpool annuncia tutto su Twitter, linkando il video della canzone, dove appare il ...