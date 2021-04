Rugby | addio Massimo Cuttitta

Advertising

fanpage : Ultim'ora Il mondo del rugby italiano dice addio a Massimo Cuttitta. - Eurosport_IT : Addio all'ex capitano della nazionale ???? - Sport_Fair : Un nuovo lutto per l'Italia del #rugby: addio alla leggenda Marco #Bollesan - lentinivince : RT @fanpage: Ultim'ora Il mondo del rugby italiano dice addio a Massimo Cuttitta. - AmyYma7027 : RT @simzed: Il COVID oggi si è portato via una leggenda del nostro Rugby. #Cuttitta aveva appena 54 anni e da bambino mi ha fatto innamorar… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby addio

Il Secolo XIX

- L'Italia delpiange la scomparsa di Massimo Cuttita. Uomo simbolo di quella nazionale azzurra che entrò di diritto nel torneo Sei Nazioni, unitamente al fratello gemello Marcello, è deceduto ...Una perdita abnorme per ilitaliano , in lutto, e il mondo dello sport in generale così provato dalla malattia. La notizia della sua morte segue quella del drammatico annuncio dell'a ...Morto un altro ex campione di rugby: l'Italia piange la scomparsa della leggenda Marco Bollesan, deceduto a causa di una malattia ...(eg) Il rugby piange Massimo Cuttitta, uno dei giocatori italiani più rappresentativi e molto considerato anche all'estero, scomparso ieri, ad Albano Laziale, all'età di 54 anni, a causa di alcune ...