Roma, Zaniolo verso il recupero: oggi in gruppo con la Primavera (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma - Manca sempre meno al ritorno in campo di Nicolò Zaniolo . Il talento della Roma scalpita dopo i sette mesi di riabilitazione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 aprile 2021)- Manca sempre meno al ritorno in campo di Nicolò. Il talento dellascalpita dopo i sette mesi di riabilitazione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Dopo ...

