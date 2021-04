PS3 | update dei giochi spariscono | utenti segnalano la stranezza | cosa succede? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo le segnalazioni di vari, glidiPS3 stanno sparendo:sta accadendo? Ecco quanto sappiamo per ora.. I giocatori PS3 stanno segnalando che glidi varinon sono più disponibili al download. In altre parole, se non avete già istallato sulla vostrae aggiornato tali, anche riscaricandoli o istallandoli da disco non potete avere accesso alla versione più recente. Laè stata segnalata tramite PSNProfiles e ResetEra. Per il momento non è chiara la fonte del problema: potrebbe trattarsi di un bug o anche solo di un momentaneo disservizio. Inoltre, secondo … NotizieL'articolo PS3:dei...