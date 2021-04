Professionisti Sanitari laureati non Medici. Ecco il perché di un grande scisma. Infermieri dimenticano i “cugini”. (Di lunedì 12 aprile 2021) Gli Infermieri hanno dimenticato i cugini delle altre Professioni Sanitarie non mediche? Ecco i perché di un grande scisma. Le più recenti notizie sugli indirizzi politici intrapresi e perseguiti con successo dagli Infermieri (art. 74 della Legge di Bilancio 2021), che sembra si siano completamente dimenticati della appartenenza ad un più ampio gruppo di Professionisti (forse, ad onor del vero, anche troppo ampio) non possono far altro che deprimere gli altri Professionisti, soprattutto quelli ancor più in “minoranza”, perché disposti ad analisi, sì più impegnative sotto il profilo intellettuale, ma certamente più idonee a restituire uno stato dell’arte tanto oggettivo quanto sconfortante, ma che ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Glihanno dimenticato idelle altre Professionie non mediche?di un. Le più recenti notizie sugli indirizzi politici intrapresi e perseguiti con successo dagli(art. 74 della Legge di Bilancio 2021), che sembra si siano completamente dimenticati della appartenenza ad un più ampio gruppo di(forse, ad onor del vero, anche troppo ampio) non possono far altro che deprimere gli altri, soprattutto quelli ancor più in “minoranza”,disposti ad analisi, sì più impegnative sotto il profilo intellettuale, ma certamente più idonee a restituire uno stato dell’arte tanto oggettivo quanto sconfortante, ma che ...

