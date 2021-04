Pietro Castellitto contro il #MeToo (Di lunedì 12 aprile 2021) Pietro Castellitto ha espresso la sua opinione contro il #MeToo affermando che l’ipocrisia del movimento ha rovinato la carriera ad attori come Kevin Spacey Ai microfoni del Corriere della Sera, Pietro Castellitto ha detto la sua sul movimento femminista #MeToo, nato a seguito dello scandalo Harvey Weinstein e volto a tutelare le donne vittime di moleste sessuali a Hollywood. Un’opinione piuttosto controversa la sua, che ha affermato che quella del #MeToo è una battaglia “sacosanta” ma ipocrita, che ha rovinato la carriera a molti attori del mondo dello showbiz, tra cui Kevin Spacey, che -ricordiamo – nell’Ottobre 2017 era stato accusato di molestie dall’attore Anthony Rapp. Alla prima accusa, se ne erano successivamente aggiunte ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 aprile 2021)ha espresso la sua opinioneilaffermando che l’ipocrisia del movimento ha rovinato la carriera ad attori come Kevin Spacey Ai microfoni del Corriere della Sera,ha detto la sua sul movimento femminista, nato a seguito dello scandalo Harvey Weinstein e volto a tutelare le donne vittime di moleste sessuali a Hollywood. Un’opinione piuttostoversa la sua, che ha affermato che quella delè una battaglia “sacosanta” ma ipocrita, che ha rovinato la carriera a molti attori del mondo dello showbiz, tra cui Kevin Spacey, che -ricordiamo – nell’Ottobre 2017 era stato accusato di molestie dall’attore Anthony Rapp. Alla prima accusa, se ne erano successivamente aggiunte ...

