**Pd: Letta, 'sogno una segretaria donna dopo di me'** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Quando decideremo insieme che il mio tempo è scaduto, io sogno di lasciare nel nostro partito la leadership dopo di me a una donna". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. Le battaglie Pd per le donne da quelle sui nidi al lavoro femminile "non sarebbero credibili da parte nostra se avessimo continuato sulla stessa strada", dice a proposito del cambio ai vertici dei gruppi. "Se non diamo questo segno forte, anche in politica, non ce la faremo mai". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Quando decideremo insieme che il mio tempo è scaduto, iodi lasciare nel nostro partito la leadershipdi me a una". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina. Le battaglie Pd per le donne da quelle sui nidi al lavoro femminile "non sarebbero credibili da parte nostra se avessimo continuato sulla stessa strada", dice a proposito del cambio ai vertici dei gruppi. "Se non diamo questo segno forte, anche in politica, non ce la faremo mai".

Advertising

fattoquotidiano : TUTTO TACE / STA ZITTO PURE LETTA Corruzione, il Pd su Lotti fa come le tre scimmiette - Corriere : Andreatta: «Con Letta per il Pd inizia la fase 3. Sulle elezioni si torni al Mattarellum» - Linkiesta : #Pd e #M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio. Solo pochi mesi fa, pur di salvare il go… - danieledv79 : RT @Matte_Schiavon: Enrico Letta dice di essere tornato perché il PD ha toccato il fondo. Quindi si alleerà con Conte. Non si é capito, a… - LucianoDavite : RT @rossipresidente: «Serve più sinistra nel PD. Letta? Sino ad ora non ha sbagliato una mossa. La nostra ispirazione possiamo ritrovarla n… -