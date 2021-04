Leggi su cityroma

(Di lunedì 12 aprile 2021)Up, De Palma: «Iposdopo un meroone addirittura raccogliere il consenso informato. Ci saremmo aspettati da tempo una ferma presa di posizione da parte della». Praticamente per ito fare quello che noi indichiamo da tempo per gli: un protocollo. Eppure la somministrazione intramuscolare è materiastica per eccellenza. Insomma per abilitare ia svolgere in autonomia i vaccini èto un protocollo che, in un colpo solo, ha consentito di superare la questione tanto importante e delicata del consenso informato, della idoneità al vaccino e ...