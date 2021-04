Nintendo e Xbox hanno un annuncio condiviso programmato per l’autunno, insider – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo un noto insider, Nintendo e Xbox hanno in programma un annuncio condiviso. Dovrebbe arrivare per l’autunno 2021.. Come vi abbiamo riportato, negli ultimi giorni si parla sempre di più della famigerata mensola di Phil Spencer, capo di Xbox, che da tempo ha preso l’abitudine di nascondere nello sfondo del proprio ufficio una serie di oggetti che suggeriscono l’arrivo di annunci. Ad esempio, Spencer aveva mostrato Xbox Series S prima ancora del reveal ufficiale e nessuno se ne era accorto. Ora, si parla invece di Nintendo Switch e di un annuncio condiviso con Xbox. In una recente live, è stato … Notizie giochi L'articolo Nintendo e ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 aprile 2021) Secondo un notoin programma un. Dovrebbe arrivare per2021.. Come vi abbiamo riportato, negli ultimi giorni si parla sempre di più della famigerata mensola di Phil Spencer, capo di, che da tempo ha preso l’abitudine di nascondere nello sfondo del proprio ufficio una serie di oggetti che suggeriscono l’arrivo di annunci. Ad esempio, Spencer aveva mostratoSeries S prima ancora del reveal ufficiale e nessuno se ne era accorto. Ora, si parla invece diSwitch e di uncon. In una recente live, è stato … Notizie giochi L'articoloe ...

