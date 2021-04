Milano | chiama il 112 e minaccia di suicidarsi | studente tratto in salvo

(Di lunedì 12 aprile 2021), 12 apr. (Adnkronos) – Armato di due coltelli, hato il 112 annunciando di volersi suicidare, ma i carabinieri, intervenuti in tempo, sono riusciti a dissuaderlo traendolo in. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 8, a Trezzo sull’Adda, in provincia dia un giovane di 19 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

