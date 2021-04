Meloni: «Stiamo pagando le scelte scellerate di chi pensava alle primule anziché alle persone fragili» (Di lunedì 12 aprile 2021) «È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo ma possiamo già dire che sulle due principali sfide di questo esecutivo, la lotta alla pandemia e la difesa dell’economia, la continuità con Conte è sotto gli occhi di tutti. La campagna vaccinale procede a rilento». Lo sottolinea la leader di FdI, Giorgia Meloni, in un’intervista per il lancio del nuovo sito, il Giornale.it. «Certo – aggiunge – paghiamo il prezzo di scelte scellerate e di un commissario straordinario che, ad esempio, aveva come priorità la realizzazione di enormi padiglioni-primula invece di mettere in sicurezza anziani e fragili. Era evidente a tutti che questa doveva essere la prima cosa da fare, e Fratelli d’Italia lo ha detto fin dall’inizio, ma siamo rimasti inascoltati. Ora il governo sembra finalmente essersene accorto, come dimostrano le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) «È ancora presto per tracciare un bilancio definitivo ma possiamo già dire che sulle due principali sfide di questo esecutivo, la lotta alla pandemia e la difesa dell’economia, la continuità con Conte è sotto gli occhi di tutti. La campagna vaccinale procede a rilento». Lo sottolinea la leader di FdI, Giorgia, in un’intervista per il lancio del nuovo sito, il Giornale.it. «Certo – aggiunge – paghiamo il prezzo die di un commissario straordinario che, ad esempio, aveva come priorità la realizzazione di enormi padiglioni-primula invece di mettere in sicurezza anziani e. Era evidente a tutti che questa doveva essere la prima cosa da fare, e Fratelli d’Italia lo ha detto fin dall’inizio, ma siamo rimasti inascoltati. Ora il governo sembra finalmente essersene accorto, come dimostrano le ...

