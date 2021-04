“Luce!”: rigore giornalistico sui temi dell’inclusione e della diversity (Di lunedì 12 aprile 2021) “Luce!”: disponibile sul web e sui social da martedì 13 aprile. Il nuovo progetto editoriale proverà a connettere le generazioni di oggi ai temi della diversità e dell’inclusione. “Luce!”: tra gli obbiettivi dare voce a una società contemporanea in continua evoluzione? Disponibile da martedì 13 aprile, sul web e sui social, il nuovo progetto editoriale Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) “”: disponibile sul web e sui social da martedì 13 aprile. Il nuovo progetto editoriale proverà a connettere le generazioni di oggi aidiversità e. “”: tra gli obbiettivi dare voce a una società contemporanea in continua evoluzione? Disponibile da martedì 13 aprile, sul web e sui social, il nuovo progetto editoriale

Advertising

ZZiliani : @maxmassi969 Pensi a Frabotta non espulso dopo pochi minuti in Juve-Spezia; a Ronaldo non espulso dopo pochi minuti… - rikibona : Dal rigore non dato a Theo vs Napoli che si era capito l'andazzo, aggiungete poi Juve e Napoli che scelgono quando… - FabrizioVerdi : @rosso_cristiano @Larabrusi Beh oddio l'India meno di noi non sono per niente convinto. La Svezia ha fatto una scel… - joe_tarallo : E comunque: - L'Ajax non è più lo squadrone di una volta - Gli mancava un portiere vero e non un palo della luce -… - T_Russo_ : RT @WithYouFC: Alla luce dei dettagli emersi oggi facciamo un bilancio della partita di ieri sera: 2 rigori e 1 gol annullato ingiustament… -

Ultime Notizie dalla rete : Luce rigore Napoli, un assaggio di Champions alla vigilia della giornata della verità ... tanto è durata la permanenza del Napoli al quarto posto ma, alla luce del convincente successo ...leggerezza all'ultimo respiro di Manolas aveva consentito al Sassuolo di pareggiare grazie a un rigore ...

Monrif lancia il nuovo progetto digitale Luce! LUCE! è un progetto digitale davvero unico nell'ecosistema dei media tradizionali, perché affronta con rigore giornalistico i temi dell'inclusione e della diversity, portandoli nel dibattito pubblico,...

"Luce!": nasce il progetto editoriale digitale del gruppo Monrif Periodico Daily - Notizie Il mister non si rassegna "Una vittoria immeritata" Alla luce anche dei risultati delle altre squadre ... meritava nettamente di più". Sul rigore sbagliato di Barbuti il tecnico del Fano dice: "Abbiamo sbagliato un rigore che poteva veramente girare la ...

Alma, la beffa è di rigore. Playout quasi certi Barbuti sbaglia dal dischetto, il Modena non punge ma approfitta: va in rete e porta a casa tre punti. Ora la strada è tutta in salita ...

... tanto è durata la permanenza del Napoli al quarto posto ma, alladel convincente successo ...leggerezza all'ultimo respiro di Manolas aveva consentito al Sassuolo di pareggiare grazie a un...! è un progetto digitale davvero unico nell'ecosistema dei media tradizionali, perché affronta congiornalistico i temi dell'inclusione e della diversity, portandoli nel dibattito pubblico,...Alla luce anche dei risultati delle altre squadre ... meritava nettamente di più". Sul rigore sbagliato di Barbuti il tecnico del Fano dice: "Abbiamo sbagliato un rigore che poteva veramente girare la ...Barbuti sbaglia dal dischetto, il Modena non punge ma approfitta: va in rete e porta a casa tre punti. Ora la strada è tutta in salita ...