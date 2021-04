Lo studio che incastra Conte: "Si potevano salvare oltre 6mila anziani" (Di lunedì 12 aprile 2021) Luca Sablone L'Ispi boccia il criterio delle priorità adottato dal governo giallorosso: "Bisognava vaccinare sin da subito la popolazione anziana e fragile" Quante vite si potevano salvare? È stato fatto sempre del meglio per evitare la brusca impennata del numero dei decessi? Evidentemente no. Dopo oltre un anno dallo scoppio della pandemia, il tetto delle vittime da Coronavirus continua a essere alto e non accenna a calare. I rimorsi aumentano, soprattutto perché si sarebbero potute salvare migliaia di persone se si fosse adottata una linea chiara per mettere al sicuro innanzitutto la popolazione più colpita dal Covid-19: gli anziani e i soggetti fragili. A bocciare la strategia adottata dal governo di Giuseppe Conte è stato uno studio dell'Ispi, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Luca Sablone L'Ispi boccia il criterio delle priorità adottato dal governo giallorosso: "Bisognava vaccinare sin da subito la popolazione anziana e fragile" Quante vite si? È stato fatto sempre del meglio per evitare la brusca impennata del numero dei decessi? Evidentemente no. Dopoun anno dallo scoppio della pandemia, il tetto delle vittime da Coronavirus continua a essere alto e non accenna a calare. I rimorsi aumentano, soprattutto perché si sarebbero potutemigliaia di persone se si fosse adottata una linea chiara per mettere al sicuro innanzitutto la popolazione più colpita dal Covid-19: glie i soggetti fragili. A bocciare la strategia adottata dal governo di Giuseppeè stato unodell'Ispi, ...

Advertising

fattoquotidiano : VACCINO ASTRAZENECA L'ipotesi che il Dna libero nel vaccino scateni anticorpi insoliti e reattivi - fattoquotidiano : Astrazeneca, lo studio sulle trombosi dei ricercatori tedeschi. L’ipotesi che il Dna libero nel vaccino scateni ant… - PagellaPolitica : Uno studio scientifico di Aifa e Iss ha dimostrato che il #plasma non è efficace contro decessi e casi gravi di Cov… - kyunginess : Non posso bestemmiare contro la SM perché non stampa abbastanza copie se poi mi ritrovo lo studio di Yixing che le… - inrivalfiume : (Il suo studio fu pubblicato sul giornale Science con il titolo 'On being sane in insane places' 'Sull'esser sani… -