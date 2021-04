LNG Esports | ufficiale la partnership con il marchio LYNK & CO

Leggi su esports247

(Di lunedì 12 aprile 2021) LNGha siglato un accordo dicon; CO, unautomobilistico che riunisce Geely Automobile e Volvo. Lo ha comunicato la stessa organizzazione cinese di, precisando che; CO farà da sponsor e partner automobilisticodel team della League of Legends Pro League (LPL). Al momento non si conoscono i dettagli economici dell’accordo. Come sanno bene gli appassionati di League of Legends, LNGè di proprietà del gigante cinese dell’abbigliamento Li-Ning. La League of Legends Pro League non ha ottimi rapporti con Nike, ed è anche per questo che l’identità deldi Li-Ning è stata ulteriormente promossa in Cina. Inoltre, lo scorso 25 marzo ...