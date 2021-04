Liverpool-Real Madrid: l’arbitro sarà l’olandese Kuipers (Di lunedì 12 aprile 2021) Deciso l’arbitro per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid. sarà l’olandese Bjorn Kuipers ad arbitrare la partita che si giocherà mercoledì alle 20:45 ad Anfield Road. Foto: Sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) Decisoper la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League fraBjornad arbitrare la partita che si giocherà mercoledì alle 20:45 ad Anfield Road. Foto: Sito Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

