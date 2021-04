Liga, Celta Vigo-Siviglia 3-4: il Papu Gomez decide un match pirotecnico. La classifica aggiornata (Di lunedì 12 aprile 2021) Il posticipo del lunedì sera di Liga regala una partita spettacolare, con 7 reti segnate.VIDEO Liga, Real Madrid-Barcellona 2-1: dal tacco magico di Benzema alla punizione di Kroos. Le immagini del ClasicoUna sfida fondamentale per il Siviglia, che era costretto a vincere per continuare a rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League. Per il Celta Vigo invece non è bastata una super prestazione di Iago Aspas, autore di due gol nel giro di tre minuti. Un risultato che ha cambiato padrone diverse volte, con le reti decisive che sono state siglate da Ivan Rakitic e dal Papu Gomez. I padroni di casa si confermano al decimo posto in classifica, troppo lontani per sognare una qualificazione alle competizioni europee, ma comunque al sicuro dalle ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Il posticipo del lunedì sera diregala una partita spettacolare, con 7 reti segnate.VIDEO, Real Madrid-Barcellona 2-1: dal tacco magico di Benzema alla punizione di Kroos. Le immagini del ClasicoUna sfida fondamentale per il, che era costretto a vincere per continuare a rincorrere la qualificazione alla prossima Champions League. Per ilinvece non è bastata una super prestazione di Iago Aspas, autore di due gol nel giro di tre minuti. Un risultato che ha cambiato padrone diverse volte, con le reti decisive che sono state siglate da Ivan Rakitic e dal. I padroni di casa si confermano al decimo posto in, troppo lontani per sognare una qualificazione alle competizioni europee, ma comunque al sicuro dalle ...

