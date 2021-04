Juventus, ag. Mckennie: “Orgogliosi per il riscatto, è tornato al 100%. Futuro? Lui felice in bianconero, ma nel calcio…” (Di lunedì 12 aprile 2021) Weston Mckennie tra presente e Futuro.Smaltito l'infortunio che lo aveva tenuto ai box per qualche mese, Weston Mckennie, è pronto a riprendersi la Juventus. A testimonianza di ciò, la rete messa a segno dallo statunitense in occasione della sfida contro il Genoa. A fare il punto sul momento vissuto dal giocatore, soffermandosi sul suo Futuro dopo alcuni rumors di mercato circolati nei giorni scorsi, è proprio l'agente del centrocampista David Müller ai microfoni di "TuttoJuve".“Weston sta migliorando di settimana in settimana, Ha lavorato molto duramente per riprendersi dall'infortunio che un po' aveva condizionato le sue prestazioni, ora sembra di nuovo essere nel pieno della forma".Sul riscatto dallo Schalke avvenuto qualche mese fa: "La nostra reazione è stata di orgoglio e di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) Westontra presente e.Smaltito l'infortunio che lo aveva tenuto ai box per qualche mese, Weston, è pronto a riprendersi la. A testimonianza di ciò, la rete messa a segno dallo statunitense in occasione della sfida contro il Genoa. A fare il punto sul momento vissuto dal giocatore, soffermandosi sul suodopo alcuni rumors di mercato circolati nei giorni scorsi, è proprio l'agente del centrocampista David Müller ai microfoni di "TuttoJuve".“Weston sta migliorando di settimana in settimana, Ha lavorato molto duramente per riprendersi dall'infortunio che un po' aveva condizionato le sue prestazioni, ora sembra di nuovo essere nel pieno della forma".Suldallo Schalke avvenuto qualche mese fa: "La nostra reazione è stata di orgoglio e di ...

