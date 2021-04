Juve | Bonucci negativo | può tornare ad allenarsi

Advertising

forumJuventus : Juve, Bonucci guarito dal Covid ? - AntoChiera : JUVENTUS: Bonucci negativizzato. Scatta l'iter per il recupero in vista Atalanta #Juventus #Juve #Bonucci… - Michele16519651 : RT @ilbianconerocom: JUVE, UFFICIALE: BONUCCI GUARITO DAL COVID - gilnar76 : Ultimissime #Juve: parla ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - infoitsport : Bonucci esulta da casa dopo Juve-Genoa: il suo messaggio - FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bonucci

Finalmente una buona notizia per la Juventus che recupera Leonardo. Il giocatore bianconero è infatti guarito dal Covid 19 e sarà a disposizione di Andrea Pirlo già a partire dall'allenamento in programma domani. Una buona notizia per tutto l'ambiente ...Ecco la nota: Leonardoha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid - 19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al ...TORINO. La Juventus, tramite il suo sito, ha fatto sapere che Leonardo Bonucci è guarito dal Coronavirus: "Leonardo Bonucci ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) ...Leonardo Bonucci è guarito dal Covid-19. Doppio tampone negativo per il difensore della Juventus e della Nazionale che così lascia l’isolamento domiciliare e può tornare nel gruppo bianconero. Di ...