Jean Todt: "Tutto il motorsport deve diventare a emissioni zero. A breve annuncio sull'idrogeno" (Di lunedì 12 aprile 2021) Jean Todt vede un futuro a emissioni zero per il motorsport. Il Presidente della FIA, presente all'e-Prix di Roma (prova del Mondiale di Formula E andata in scena nella capitale durante il weekend), ha dichiarato che la categoria sta funzionando bene ma si è lamentato con i media, rei a suo dire di non fare abbastanza per suscitare l'interesse. L'ex uomo Ferrari è stato lapidario in una dichiarazione concessa a motorsport.com: "Tutto il motorsport deve diventare a emissione zero. Se non con l'elettrificazione, attraverso i carburanti. Siamo stati pionieri con l'ibrido in F1 e abbiamo la Formula E, ma lo stesso dovrà accadere anche nei rally e nei campionati Turismo. Tutte le categorie non potranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Jean Todt Todt: 'Le corse non diventeranno tutte elettriche' - FormulaPassion.it Jean Todt si è divertito a Roma con la Formula E, un campionato che ha cullato durante la sua presidenza FIA, che ha protetto e che vorrebbe crescesse ancora. Gli ePrix con le monoposto elettriche ...

GP Europa 1993: la magia di Senna In discussione ci sono aspetti tecnici e sportivi: " malgrado le smentite ", leggiamo sulla Stampa del giovedì, " la voce di un probabile arrivo di Jean Todt come direttore generale si fa sempre più ...

Scenari: Todt esclude un futuro tutto elettrico per il Motorsport Motorbox Jean Todt: “Tutto il motorsport deve diventare a emissione zero. A breve annuncio sull’idrogeno” Jean Todt vede un futuro a emissioni zero per il motorsport. Il Presidente della FIA, presente all’e-Prix di Roma (prova del Mondiale di Formula E andata in scena nella capitale durante il weekend), ...

Todt: "Presto un annuncio sull'idrogeno nel Motorsport" Tutto il motorsport dovrà essere ad emissioni zero. In un modo o nell’altro. Parola di Jean Todt che, a margine dell’e-Prix di Roma, ha dato la sua visione del motorismo sportivo in rapporto ...

