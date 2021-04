Isola dei Famosi: Elisa Isoardi Sarà la Vincitrice del Reality? (Di lunedì 12 aprile 2021) Elisa Isoardi è una delle concorrenti più amate a L’Isola dei Famosi 2021. Bella, simpatica e intraprendente, per alcuni è quasi sicuramente la Vincitrice di questa edizione. Scopriamo insieme i dettagli! Elisa Isoardi è uno dei concorrenti più amati de L’Isola dei Famosi 2021 e l’indiscrezione trapelata nelle ultime ore lo conferma. Giancarlo De Andreis, giornalista di DiPiùTv, ha rivelato che la conduttrice sarebbe il naufrago favorito di questa edizione del selvaggio reality e, di conseguenza, tra i più accreditati candidati alla vittoria. De Andreis non avrebbe alcun dubbio, il podio spetterebbe proprio a Elisa e sarebbe persino pronto a scommettere su di lei. Il giornalista ha infatti dichiarato che molti ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 12 aprile 2021)è una delle concorrenti più amate a L’dei2021. Bella, simpatica e intraprendente, per alcuni è quasi sicuramente ladi questa edizione. Scopriamo insieme i dettagli!è uno dei concorrenti più amati de L’dei2021 e l’indiscrezione trapelata nelle ultime ore lo conferma. Giancarlo De Andreis, giornalista di DiPiùTv, ha rivelato che la conduttrice sarebbe il naufrago favorito di questa edizione del selvaggio reality e, di conseguenza, tra i più accreditati candidati alla vittoria. De Andreis non avrebbe alcun dubbio, il podio spetterebbe proprio ae sarebbe persino pronto a scommettere su di lei. Il giornalista ha infatti dichiarato che molti ...

