Inter inarrestabile a San Siro | l’incredibile dato sui gol segnati

L'Inter si conferma inarrestabile a San Siro con la vittoria sul Cagliari: l'incredibile dato sui gol segnati Come nel 1950, 1971 e 2011: per la quarta volta nella sua storia l'Inter ha registrato una serie di 12 o più successi consecutivi in casa in Serie A. Quello con San Siro è un feeling sempre più produttivo per i nerazzurri, che segnano consecutivamente in match casalinghi di campionato dal 22 luglio scorso contro la Fiorentina: fra vecchia e nuova stagione, i nerazzurri segnano al "Meazza" da 16 partite di fila, totale di 41 marcature. L'articolo proviene da Calcio News 24.

