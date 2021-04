Il film di Tornatore e la statua sparita... dallo Stretto (Di lunedì 12 aprile 2021) Il cavaliere dimenticato. Francesco Giuseppe Monsolini morì a 48 anni in battaglia . Serviva in armi sotto le insegne dei Gerosolimitani contro gli arabi che minacciavano in terra e per mare il mondo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 aprile 2021) Il cavaliere dimenticato. Francesco Giuseppe Monsolini morì a 48 anni in battaglia . Serviva in armi sotto le insegne dei Gerosolimitani contro gli arabi che minacciavano in terra e per mare il mondo...

Advertising

arcangelobado : Il film di Tornatore e la statua sparita... dallo Stretto - igino_camerota : Già il film, “La migliore offerta”, mi era piaciuto molto. Oggi poi @GazzettaDelSud, con @arcangelobado, racconta… - eowyn962010 : RT @Antonella_zmtr: «Qualunque cosa farai, amala, come amavi la cabina del Paradiso quando eri picciriddu.» Nuovo Cinema Paradiso (1988) U… - lisadagliocchib : RT @Antonella_zmtr: «Qualunque cosa farai, amala, come amavi la cabina del Paradiso quando eri picciriddu.» Nuovo Cinema Paradiso (1988) U… - 12LukyNumber : @Kratos965 Secondo me ha creduto che avrebbe fatto qualche film con Tornatore e ha acceso mutui a destra e a manca ???? -