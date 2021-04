Il down di Google Drive che sta dando problemi ai lavoratori in tutto il mondo (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono moltissimi gli utenti che si stanno riversando su Twitter per capire cosa sta succedendo a Google Drive, in particolare ai Google Docs. Un lunedì che non potrebbe cominciare meglio per tutti i lavoratori abituati ad utilizzare i fogli Google per svolgere le loro quotidiane mansioni. Il problema, come segnalano in molti, è l’impossibilità di creare nuovi documento e i disservizi sembrano colpire in tutto il mondo e si parla già di un vero e proprio Google Docs down. Intanto anche in Italia, provando ad utilizzare i servizi di Google, sta emergendo lo stesso problema. LEGGI ANCHE >>> DuckDuckGo vuole bloccare il tracciamento degli annunci di Google Alla ricerca di una risposta al ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono moltissimi gli utenti che si stanno riversando su Twitter per capire cosa sta succedendo a, in particolare aiDocs. Un lunedì che non potrebbe cominciare meglio per tutti iabituati ad utilizzare i fogliper svolgere le loro quotidiane mansioni. Il problema, come segnalano in molti, è l’impossibilità di creare nuovi documento e i disservizi sembrano colpire inile si parla già di un vero e proprioDocs. Intanto anche in Italia, provando ad utilizzare i servizi di, sta emergendo lo stesso problema. LEGGI ANCHE >>> DuckDuckGo vuole bloccare il tracciamento degli annunci diAlla ricerca di una risposta al ...

