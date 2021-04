Ha un malore alla guida: 52enne di Paullo muore nella Bergamasca (Di lunedì 12 aprile 2021) Roberto Belloni, operaio di una impresa edile, ha perso il controllo e si è schiantato all’interno di una galleria. Ferito il collega che sedeva sul sedile del passeggero Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 12 aprile 2021) Roberto Belloni, operaio di una impresa edile, ha perso il controllo e si è schiantato all’interno di una galleria. Ferito il collega che sedeva sul sedile del passeggero

Malore alla guida dell'auto, grave un anziano MARCIANA - Questa mattina intorno alle 7,30 un uomo di 80 anni, mentre stava percorrendo a bordo della sua auto la strada di via della Fontanella, nel Comune di Marciana, ha avuto un malore ed è andato a sbattere contro un muro. Dalle prime informazioni risulta comunque che l'uomo andasse a bassa velocità quando ha perso il controllo del suo veicolo. Sul posto per prestare i primi ...

Malore alla guida dell'auto, grave un anziano Qui News Elba Ha un malore alla guida: 52enne di Paullo muore nella Bergamasca Nei giorni scorsi l’uomo era partito verso la Bergamasca alla guida di un autocarro per eseguire alcuni ... Belloni è stato colto da un malore fulminante. Il mezzo senza più controllo ha invaso la ...

Otto ragazzi intossicati in una scuola media a Padova PADOVA - Otto ragazzini di seconda media di una scuola di Padova sono finiti in ospedale stamane dopo aver accusato tosse, bruciore agli occhi e nausea durante una lezione in aula magna.

