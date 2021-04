Ghali | quarto disco di platino per i suoi “Good Times”

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il 2020 ha premiato la musica die l`eco del successo del suo album Dna (Atlantic Warner/Sto Records) non accenna a spegnersi. A poco più di un anno di distanza dalla sua pubblicazione, "" - inno alla speranza che ci ha accompagnato durante i difficili mesi del lockdown - ha raggiunto la certificazione QuadruploFimi/GfK.ha conquistato la palma di brano italiano più trasmesso in radio nel 2020 secondo le rilevazioni di EarOne, continua a viaggiare fortissimo sulle piattaforme di streaming, collezionandone a oggi oltre 95,7 milioni. Prodotto da Merk&Kremont, il brano, mescolando sonorità dance a contaminazioni quasi funk, parla dell`importanza di preservare i momenti di felicità; i, appunto, che oggi ...

