Garavaglia “2 giugno possibile data per ripartenza turismo”

Il 2 giugno potrebbe essere la data giusta per le riaperture del settore turistico in Italia. Ne è convinto il ministro Massimo Garaviglia che, intervenuto a Omnibus su La7, sottolinea che "ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani, altre in cui va detto per tempo. Tra le strategie possibili spicca l'introduzione del passaporto sanitario.

