Elisabetta Canalis | il primo bikini su Instagram è favoloso

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 aprile 2021)conquista tutti con ildella stagione postato su. L’ex velina di Striscia la Notizia è sempre splendida e ancora una volta ha stregato i follower con un fisico perfetto e un pizzico di ironia.infatti ha scelto di indossare ilabbinandoli a degli stivali da cowboy, un look molto particolare che dimostra la creatività e la simpatia della modella. Dopo aver trascorso qualche settimana in Italia, laè tornata in California con tutta la famiglia. L’estate si avvicina edè già in perfetta forma. La showgirl si è mostrata suin, svelano un fisico scolpito, frutto della sua passione per lo sport e l’alimentazione ...