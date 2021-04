Edilizia | Di Franco Fillea | Settore invecchiato | attrarre giovani con Carta Identità Edile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Labitalia) - Undove solo l'11% della manodopera ha meno di 30 anni e con zero opportunità di percorsi di carriera. Sono queste le principali ragioni per cui, nonostante il pressante fabbisogno di personale (circa 20-30.000 lavoratori), inon si avvicinano alle costruzioni, che pure sono uno dei settori in netta ripresa e in netta trasformazione. Costruire nel 2021 significa, infatti, un nuovo ciclo dell'ambiente costruito, nuove tecniche di progettazione e costruzione, e nuovi materiali in una fase di ripresa marcata del. "E' evidente che mettiamo questo al centro della riflessione su come riprogrammiamo anche la formazione -dice ad Adnkronos/Labitalia Antonio Di, segretario nazionaleCgil e responsabile per il ...