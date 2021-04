È scontro tra governo e regioni sulle isole Covid free (Di lunedì 12 aprile 2021) Ignazio Riccio L’obiettivo è di imitare i numerosi arcipelaghi greci che, entro fine mese, saranno riaperti completamente ai turisti, grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. Ma non c’è accordo È muro contro muro tra governo e regioni sull’idea delle isole Covid free in vista della stagione estiva. L’obiettivo è di imitare i numerosi arcipelaghi greci che, entro fine mese, saranno riaperti completamente ai turisti, grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. Il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia si è detto disponibile a lavorare in tale direzione, anche grazie all'apertura di un "tavolo per arrivare ad avere alcuni protocolli", ma il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini si è detto contrario a questa ipotesi. “Mi auguro che il ministro Garavaglia rigetti ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Ignazio Riccio L’obiettivo è di imitare i numerosi arcipelaghi greci che, entro fine mese, saranno riaperti completamente ai turisti, grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. Ma non c’è accordo È muro contro muro trasull’idea dellein vista della stagione estiva. L’obiettivo è di imitare i numerosi arcipelaghi greci che, entro fine mese, saranno riaperti completamente ai turisti, grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. Il ministro per il Turismo Massimo Garavaglia si è detto disponibile a lavorare in tale direzione, anche grazie all'apertura di un "tavolo per arrivare ad avere alcuni protocolli", ma il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini si è detto contrario a questa ipotesi. “Mi auguro che il ministro Garavaglia rigetti ...

Isole 'Covid free' ? L'idea divide le Regioni “Tra Lampedusa e Linosa siamo 6500 abitanti: Linosa è sempre stata Covid-free perché non ha mai avuto nessun caso di positività in tutto questo periodo, mentre a Lampedusa qualcuno è stato contagiato” ...

