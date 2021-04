“È lui mio figlio”. Scomparsa Mauro Romano: il particolare notato dalla mamma (Di lunedì 12 aprile 2021) Una anticipazioni dal settimanale Oggi che nel numero in edicola martedì 13 aprile, racconta la storia di Mauro Romano, quando a soli sei anni sparì senza lasciare traccia, lasciando i genitori in un limbo che dura ancora oggi. I fatti risalgono al 21 giugno 1977 e solo oggi, a oltre quarant’anni dalla sua Scomparsa, arriva una svolta che finalmente potrebbe portare alla conclusione di uno dei casi più sconvolgenti della cronaca italiana. Mauro Romano sarebbe stato rapito da un uomo che il bambino chiamava affettuosamente ‘zio’ forse per essere venduto ad una famiglia benestante secondo l’ultima pista che sta cercando di fare luce su quel mistero che ha sconvolto il Salento. Lo scorso novembre un ex barbiere 79enne, Vittorio Romanelli, residente anche lui a Racale, ha ricevuto l’avviso ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Una anticipazioni dal settimanale Oggi che nel numero in edicola martedì 13 aprile, racconta la storia di, quando a soli sei anni sparì senza lasciare traccia, lasciando i genitori in un limbo che dura ancora oggi. I fatti risalgono al 21 giugno 1977 e solo oggi, a oltre quarant’annisua, arriva una svolta che finalmente potrebbe portare alla conclusione di uno dei casi più sconvolgenti della cronaca italiana.sarebbe stato rapito da un uomo che il bambino chiamava affettuosamente ‘zio’ forse per essere venduto ad una famiglia benestante secondo l’ultima pista che sta cercando di fare luce su quel mistero che ha sconvolto il Salento. Lo scorso novembre un ex barbiere 79enne, Vittorio Romanelli, residente anche lui a Racale, ha ricevuto l’avviso ...

